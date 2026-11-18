Госстройнадзор Рязанской области проверяет два жилых проекта в селе Дядьково. Специалисты осмотрели дом № 4 в жилом комплексе «Правый Берег», а на площадке ЖК «Огни» оценили конструкции здания с первого по десятый этаж.

В доме № 4 ЖК «Правый Берег» инспекторы проверили инженерные сети, фасады, внутреннюю отделку и благоустройство территории.

В здании предусмотрено индивидуальное отопление. Для жильцов оборудуют индивидуальные кладовые, где можно хранить личные вещи.

Дом завершает общую концепцию благоустройства жилого комплекса. Во внутреннем дворе планируют обустроить зоны отдыха, детские площадки и места для занятий спортом.

Фото: vk.ru/gsn62

Параллельно в Дядькове продолжается строительство ЖК «Огни». Госстройнадзор проверяет возведённые конструкции с первого по десятый этаж.

Застройщик выбрал для многоквартирного дома кирпич. Как пояснили в ведомстве, такая технология обеспечивает хорошую теплоизоляцию: стены помогают сохранять тепло зимой и прохладу летом. Это позволяет поддерживать комфортную температуру в квартирах и снижать расходы на отопление и кондиционирование.