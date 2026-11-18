Супруга жителя Красногорска, которого осудили за домогательства к детям, стала наводить справки об одной из его возможных жертв и тайно следить за ее семьей, рассказала «Базе» одна из матерей.

По ее словам, жена педофила связывалась с ее знакомыми и хотела узнать, в какой детский сад ходит ребенок.

«Также, якобы, она скрытно снимала мать с дочерью на видео», — говорится в публикации.

Семья недоумевает, зачем супруга осужденного интересуется личной информацией об их дочери.

По данным «Базы», речь идет о муже владелицы частного детсада. Ранее его обвинили в домогательствах к 3-летней воспитаннице. Родители других ребят считают, что от его действий могли пострадать пятеро детей.

Одна из девочек рассказала отцу, что мужчина показал ей половой орган, трогал ее в интимных местах, а затем включил порно и предложил «повторить увиденное». Следователи сопоставили рассказ ребенка с историей браузера фигуранта дела. В итоге в мае задержанного приговорили к 13 годам колонии строгого режима.