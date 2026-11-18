Жителям сразу двух муниципальных округов Рязанской области придется провести предстоящий день без электричества. Масштабное отключение затронет десять населенных пунктов и продлится весь световой день.

Как объяснили энергетики, временные неудобства связаны с необходимостью срочного проведения плановых ремонтных работ на линиях электропередачи. Бригады «Рязаньэнерго» приступят к модернизации сетей утром 19 ноября. Электроснабжение будет полностью прекращено ровно в 09:00, вернуть свет в дома сельчан обещают только к 18:00, когда бригады завершат техническое обслуживание оборудования.

Специалисты призывают местных жителей заранее зарядить телефоны и пауэрбанки.

Какие населенные пункты попали в зону отключения:

Рязанский округ:

село Борисково

деревня Деулино

село Картаносово

поселок Поповка

Спасский округ:

село Бельское

деревня Велье-Родиновка

село Дорофеево

село Кидусово

поселок Старый Кудом

поселок Новый Кудом

Представители ПАО «Россети Центр и Приволжье» приносят извинения за вынужденные неудобства и подчеркивают, что профилактика поможет избежать серьезных аварий на сетях в период зимних холодов.