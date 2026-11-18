Следователи города Новочеркасска (управление СК РФ по Ростовской области) возбудили уголовное дело по факту двойного убийства. Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, расследование ведется по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц).

Сообщение о трагедии поступило в правоохранительные органы 17 ноября 2026 года. В одном из частных домов на улице 8 Марта родственники обнаружили тела 60-летнего Геннадия и его 59-летней супруги Елены. По данным SHOT, пенсионеры скончались от колото-резаных ран, само нападение произошло накануне.

Главным подозреваемым в расправе над пожилой парой стал их 36-летний сын Игорь. Сотрудники МВД совместно со следователями объявили мужчину в розыск и сейчас устанавливают его местонахождение.

По информации SHOT, восемь лет назад Игорь уже привлекался к уголовной ответственности — он был судим за кражу. О его отце известно, что он работал на предприятии по производству противопожарного оборудования. У погибших супругов также остались двое несовершеннолетних внуков — 9-летний мальчик и 10-летняя девочка.

На месте преступления уже отработали следователи и криминалисты областного управления СК. Специалисты провели детальный осмотр домовладения и назначили ряд судебных экспертиз, которые помогут восстановить точную картину случившегося и установить орудие убийства.