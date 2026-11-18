В Рязанской области в ближайший час ожидается резкое ухудшение погодных условий. По прогнозу филиала ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в регионе местами происходит налипание мокрого снега, а на отдельных участках дорог образуется гололедица.

Неблагоприятные метеорологические явления сохранятся на территории области до конца суток 18 ноября. Осадки в сочетании с перепадами температуры могут осложнить дорожную обстановку и создать дополнительную нагрузку на линии электропередачи и деревья.

Куда обращаться в экстренной ситуации

В Главном управлении МЧС России по Рязанской области призывают жителей соблюдать осторожность и напоминают номера для вызова помощи при возникновении чрезвычайных происшествий: