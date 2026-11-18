В пятницу, 20 ноября, в 21:30 на телеканале «Россия» состоится первый полуфинал вокального шоу «Ну-ка, все вместе!» (16+). Ведущим выпуска станет Николай Басков, а к сотне судей под руководством Сергея Лазарева присоединится специальная гостья — певица Seville (Севиль).

Для самой Севиль участие в программе станет возвращением в знакомый формат — ранее она выходила на эту сцену как конкурсантка. По словам певицы, именно этот опыт мешает ей строго судить вокалистов.

«Я счастлива вновь быть гостьей на шоу «Ну-ка, все вместе!». Однако мне все так же сложно оценивать участников, потому что я до сих пор помню, как колотилось мое сердце перед выходом на сцену в качестве конкурсантки. Я стараюсь абстрагироваться и просто поддержать ребят, насладиться прекрасным праздником и концертом», — поделилась Seville.

Артистка добавила, что, несмотря на развитие соцсетей, телевизионные конкурсы по-прежнему дают исполнителям необходимую школу, закалку и полезные профессиональные знакомства.

Ведущий проекта Николай Басков отметил, что предсказать выбор судей практически невозможно, поскольку каждый полуфиналист уже показал почти максимальный результат на прошлых этапах.

Кто выступит в первом полуфинале «Ну-ка, все вместе!»

На сцене встретятся лучшие исполнители по итогам девяти отборочных туров и «Народного кастинга». В последнем выпуске по предложению Сергея Лазарева в полуфинал без дополнительных испытаний прошли сразу два участника, набравшие 100 баллов, — Джордан Блу из США и Ольга Олейникова из Самары. Еще одну путевку в вокальной дуэли завоевала Татевик Хачатрян из Читы.

В эту пятницу за место в финале, Кубок шоу и главный приз в 5 миллионов рублей поборются десять вокалистов:

Нонна Еганян (Москва);

Эммануэль Мбахоту (Нигерия / Москва);

Вероника Новикова (Коломна);

Данил Мусин (Троицк);

Елизавета Ковалёва (Ставрополь);

Олег Костыря (Пермь);

Татевик Хачатрян (Чита);

Даниил Мишуков (Надым);

Ольга Олейникова (Самара);

Ёнатан Тащан (Севастополь).

Эксперт сотни Марина Фирсова назвала предстоящий выпуск одним из самых сильных в сезоне. Среди своих фаворитов она выделила Олега Костырю из Перми, отметив его природный талант, а также Веронику Новикову из Коломны. По словам Фирсовой, вокалистка из Подмосковья настолько ярко переосмыслила народный хит Надежды Кадышевой за счет необычной аранжировки и тембра, что заставила экспертов подняться со своих мест.

Фото: телеканал «Россия»