Рязанские артистки Татьяна Тураева и Евгения Валикова стали победительницами Всероссийского фестиваля профессионального эстрадного искусства «Россия — Транзит 2026», финальные мероприятия которого завершились в Москве.

Путь к победе начался для них в Рязани. 11 октября в Рязанской филармонии прошёл отборочный гала-концерт. Солистка Рязанской филармонии Татьяна Тураева с номером «Как во этих полях» получила Гран-при и первое место в номинации «Вокальный жанр (фольклор, соло)» в возрастной категории 26–50 лет. Участники, занявшие первые и вторые места, были приглашены на финальный отборочный тур в Москву.

В Москве прошли третий тур и гала-концерт фестиваля. В течение нескольких дней жюри оценивало конкурсантов, после чего на гала-концерте были подведены итоги и награждены победители во всех номинациях. Атмосфера на сцене и в зале была праздничной — чувствовалась поддержка зрителей и энергия участников.

«Россия — Транзит» проводится при генеральной поддержке благотворительного фонда «Сафмар» и лично Михаила Гуцериева, это делает участие и посещение гала-концерта бесплатными для артистов и зрителей. Фестиваль охватывает разные направления, в том числе вокал, хореографию, музыкальный, разговорный, оригинальный и цирковой жанры. Его цель — создание национальной системы поиска и поддержки талантливых исполнителей. В состав жюри в 2026 году вошли заслуженный артист России Симон Осиашвили (председатель), народный артист России Олег Иванов, заслуженные артисты России Михаил Вашуков и Владислав Агафонов.

Татьяна Тураева и Евгения Валикова поблагодарили организаторов фестиваля, членов жюри и зрителей за талант, поддержку и атмосферу настоящего праздника, а также всех, кто верил в них и разделил с ними этот важный момент.