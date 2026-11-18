Рязанский туристический информационный центр (ТИЦ), расположенный по адресу улица Почтовая, дом 54, временно приостановил прием посетителей в очном формате. Причиной закрытия офиса стал ремонт помещения.

В администрации центра пояснили, что пауза в работе связана с обновлением пространства. Цель модернизации — создать для гостей и жителей города более комфортные и современные условия для получения туристической информации.

О точных сроках завершения работ и новом месте, где можно будет лично пообщаться со специалистами ТИЦ, будет сообщено дополнительно.

Несмотря на закрытие офиса, информационная поддержка туристов не прекращается. Специалисты центра продолжают работать в дистанционном формате. Получить актуальные данные о туристических услугах Рязани можно следующими способами: