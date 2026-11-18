Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Рыбновский» задержали 39-летнего местного жителя, подозреваемого в умышленном поджоге частного дома в селе Кузьминское. Здание, принадлежавшее 62-летней пенсионерке, выгорело дотла.

Поводом для вмешательства правоохранительных органов стало сообщение местных жителей о возгорании. Прибывшие на место полицейские обратили внимание на характерные признаки, указывающие на криминальный характер происшествия. Предварительный осмотр показал, что очаг возгорания находился внутри строения.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий стражи порядка опросили очевидцев. Свидетели сообщили, что непосредственно перед появлением огня из дома вышел зять хозяйки. Оперативники оперативно разыскали 39-летнего мужчину и установили его причастность к преступлению.

Следствие выяснило, что в последнее время подозреваемый злоупотреблял спиртными напитками. В день происшествия хозяйка дома отлучилась по делам. Мужчина вернулся домой в состоянии сильного алкогольного опьянения, что вызвало резкое недовольство его 33-летней супруги. Между мужем и женой разгорелся серьезный конфликт.

Не желая усугублять ссору, женщина отправилась в магазин. Оставшись один и испытывая обиду и гнев, мужчина решил отомстить. Он поджег диван в одной из комнат, после чего спокойно вышел на улицу и наблюдал, как пламя полностью уничтожает дом на глазах у соседей и самого злоумышленника.

По факту произошедшего дознаватель полиции возбудил уголовное дело по части 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленные уничтожение или повреждение имущества). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.