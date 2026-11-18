В рамках проекта «Народный контроль» проверили состояние набережной реки Проня, центральной площади и парка «Семейный» в Михайлове. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.

На площади Ленина отмечена чистота: трава скошена, бордюры окрашены, мусора нет. Саму площадь оформили в едином стиле, теперь в том же духе обновляют соседние здания. В парке «Семейный» оборудованы площадки и рампы для катания на скейтборде, установлено освещение, за чистотой следят.

«Приятно видеть, что здесь поддерживают порядок: чисто, достаточно мест для отдыха и урн, нет сломанных элементов. Предусмотрены условия для людей с ограниченными возможностями здоровья.», — отметил Павел Малков.

Все три территории получили знак «ПровЕРено». Губернатор поблагодарил всех, кто заботится об этих местах и поддерживает их в порядке, и пригласил жителей присоединиться к «Народному контролю» на официальном сайте.