МУП «Водоканал города Рязани» предупредил жителей о временном прекращении подачи холодной воды. Ограничения связаны с необходимостью проведения ремонтных работ на водопроводных сетях и затронут несколько улиц.

Отключение запланировано на четверг, 19 ноября 2026 года. Вода будет отсутствовать в период с 09:00 до 17:00. После завершения ремонтных мероприятий подача ресурса будет восстановлена в штатном режиме.

Под ограничения подпадают следующие объекты: