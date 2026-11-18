МУП «Водоканал города Рязани» предупредил жителей о временном прекращении подачи холодной воды. Ограничения связаны с необходимостью проведения ремонтных работ на водопроводных сетях и затронут несколько улиц.
Отключение запланировано на четверг, 19 ноября 2026 года. Вода будет отсутствовать в период с 09:00 до 17:00. После завершения ремонтных мероприятий подача ресурса будет восстановлена в штатном режиме.
Под ограничения подпадают следующие объекты:
- Улица Николодворянская: дома 14, 16 и 18а (включая здание Представительского комплекса Правительства Рязанской области).
- Улица Полонского: дома 1/54 (здания Представительского комплекса Правительства и Управления капитального строительства региона), 2, корпус 1, 4, 4, корпус 1, 6, 7 (здание Центра информационных технологий Рязанской области) и 9 (Представительский комплекс).
- Улица Садовая: дом 49.
- Соборная площадь: дома 2, 6, 8, 14 (включая ССВПД «Ритуал»), 18 и 21.