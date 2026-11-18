На автомобильной дороге регионального значения Ряжск — Касимов — Нижний Новгород, в микрорайоне Приокский Касимовского муниципального округа, возобновлена работа автоматического пункта весового и габаритного контроля (АПВГК). Оборудование снова функционирует в штатном режиме и фиксирует параметры проезжающих транспортных средств.

Автоматические пункты весового и габаритного контроля созданы для сохранения целостности дорожного полотна и предотвращения движения большегрузов с превышением установленных нормативных нагрузок. На территории Рязанской области действует разветвленная сеть таких пунктов, охватывающая ключевые транспортные артерии региона.

В настоящее время функционируют 9 автоматических пунктов, расположенных в шести муниципальных образованиях: Рязанском, Касимовском, Клепиковском, Путятинском, Сасовском и Шацком округах. Такое распределение позволяет контролировать движение грузового транспорта на наиболее загруженных участках дорожной сети.

Минтранс Рязанской области призывает грузоперевозчиков строго соблюдать установленные требования и не допускать движения транспортных средств с превышением весовых и габаритных параметров.