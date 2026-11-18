Главное управление МЧС России по Рязанской области объявило предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. По данным синоптиков, на территории региона ожидается образование густого тумана, который существенно снизит видимость на дорогах.

Неблагоприятное метеорологическое явление сохранится до конца суток 18 ноября, а также будет наблюдаться ночью и в утренние часы 19 ноября. Туман ожидается местами по области, при этом видимость на отдельных участках будет составлять всего от 200 до 500 метров. Такие условия создают повышенную опасность для участников дорожного движения и пешеходов.

МЧС призывает жителей Рязанской области соблюдать повышенную осторожность. Если Вы стали участником или свидетелем трагедии, для вызова пожарных и спасателей звоните по телефону: 01, мобильная связь – 101, единый номер вызова экстренных служб – 112.