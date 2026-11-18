Комитет по социальным вопросам Рязанской городской Думы рассмотрел проект бюджета города на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. Главный финансовый документ муниципалитета сохранит свою социальную направленность — на обеспечение действующих расходных обязательств в социальной сфере планируется направить 67,7% от общего объема расходов, что составит более 14 миллиардов рублей.

Финансирование социальной сферы будет осуществляться в рамках десяти муниципальных программ. Значительная часть средств — 10,9 миллиарда рублей — пойдет на оплату труда работников социальной сферы.

В бюджете предусмотрены средства на софинансирование строительства сразу нескольких образовательных учреждений: школ в поселке Семчино и в микрорайоне ДПР-7, 7А, а также нового здания школы №28. Отдельное внимание уделено развитию культуры и дополнительного образования. В планах — модернизация школы искусств №3, создание школы креативных индустрий на базе детской школы искусств №2, открытие модельной библиотеки в филиале №4 Централизованной системы детских библиотек и детского культурно-просветительского центра на базе филиала №4 Централизованной библиотечной системы города Рязани.

На капитальный ремонт учреждений социальной сферы предусмотрено около 249 миллионов рублей. Еще 116,5 миллионов рублей будут направлены на закупку нового оборудования для муниципальных организаций.

В ходе заседания депутаты также заслушали отчет администрации о работе муниципальной системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних за третий квартал 2026 года.

Районные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав провели 24 заседания, на которых рассмотрели 174 профилактических вопроса, 79 административных материалов в отношении подростков и 190 — в отношении родителей. Организовано 18 рейдовых мероприятий с посещением 54 неблагополучных семей и 29 подростков, состоящих на профилактическом учете.

Профилактическая работа велась с 50 подростками, признанными находящимися в социально опасном положении, с 46 семьями в социально опасном положении (где воспитывается 101 ребенок) и с 59 семьями с признаками неблагополучия группы социального риска (где воспитывается 112 детей). Благодаря положительной динамике с учета сняты 3 подростка, 5 семей в социально опасном положении и 8 семей с признаками неблагополучия.

Еще одним вопросом повестки стала информация о выявленных фактах вандализма и мерах по его предотвращению за третий квартал 2026 года. За отчетный период проведено 60 рейдов, по результатам которых в управляющие компании направлено 20 уведомлений об устранении более 2000 надписей, содержащих контакты распространителей наркотических средств и психотропных веществ.

Волонтеры Центра профилактики асоциальных явлений среди молодежи «Мой выбор» совместно с Управлением по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области провели 5 акций «Чистые стены», в ходе которых устранено 512 надписей.

В органы внутренних дел направлено 8 заявлений о фактах вандализма в отношении объектов городского имущества. По данным системы «Инцидент Менеджмент» зафиксировано еще 3 случая порчи общественного имущества, информация по которым также передана в полицию.

Для усиления профилактики правонарушений на общественных пространствах города продолжается установка видеокамер, интегрированных с аппаратно-программным комплексом «Безопасный город». Информация с мест происшествий в режиме реального времени передается в полицию, что позволяет оперативно реагировать на инциденты и расследовать акты вандализма.