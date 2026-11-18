Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» завершило плановые работы по восстановлению благоустройства на улице Новоселов. Обновление затронуло пешеходную зону, расположенную в непосредственной близости от торгового центра «Европа».

Сотрудники предприятия провели комплекс мероприятий по приведению участка в надлежащий вид. Коммунальщики полностью восстановили поверхность пешеходной дорожки, аккуратно переложили тротуарную плитку и обеспечили общую уборку прилегающей территории.

«Водоканал» последовательно реализует программу по восстановлению городского благоустройства, которое временно нарушается в ходе планового или аварийного ремонта инженерных сетей.