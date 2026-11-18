Глава администрации города Рязани Борис Ясинский сообщил об успешной реализации двух очередных проектов в рамках программы поддержки местных инициатив. На этот раз преобразования коснулись образовательных учреждений в поселке Борки.

В местной школе были полностью заасфальтированы пешеходные дорожки. Руководство города отметило, что пришкольная территория и ранее содержалась в образцовом порядке благодаря совместным усилиям педагогов, учеников и их родителей, а новое дорожное покрытие лишь подчеркнуло ухоженность этого пространства.

Аналогичные позитивные изменения произошли и в детском саду поселка. Ранее там существовал проблемный участок с сильными неровностями, который не использовался в повседневной жизни. В рамках инициативного проекта эту площадку тщательно выровняли, установили новые малые архитектурные формы и превратили бывшую неиспользуемую зону в полноценное пространство для прогулок и игр воспитанников.

Борис Ясинский также добавил, что в скором времени завершатся работы и по ряду других инициативных проектов, одобренных жителями. В числе объектов, которые преобразятся в ближайшее время, значатся территория у Николо-Ямского храма и сквер героев-чернобыльцев. Кроме того, ведутся работы по созданию современной спортивной площадки у школы № 34 и обустройству новой тренажерной зоны в Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО).