Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подписал распоряжение об установлении карантина по африканской чуме свиней (АЧС) на территории одного из крупных торговых объектов Ростова-на-Дону. Поводом для введения строгих мер стало выявление ДНК опасного вируса в продукции свиноводства.

Согласно документу, ограничительные мероприятия применяются к конкретной зоне внутри здания. Карантин действует в холодильной камере № 10, расположенной на первом этаже (помещение 1.38) здания по адресу проспект Михаила Нагибина, дом 17. По данным открытых источников, по этому адресу находится торгово-развлекательный центр «Рио».

Распоряжение главы региона вводит строгие ограничения на оборот продукции на территории данного объекта. Запретительные меры будут действовать до момента их официальной отмены уполномоченными органами после проведения необходимых ветеринарно-санитарных мероприятий и подтверждения безопасности объекта.