В Москве произошел опасный инцидент с участием автомобиля BMW, водитель которого преградил путь бригаде скорой помощи. Реанимобиль перевозил пациента, находящегося в коме и не способного дышать самостоятельно.

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, медики двигались в экстренном режиме с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами. Однако водитель кроссовера, занимавший крайнюю левую полосу, проигнорировал требования уступить дорогу. По имеющимся данным, у автомобилиста была реальная техническая возможность перестроиться и освободить проезд, однако он этого не сделал.

По предварительной информации, транспортное средство зарегистрировано на жителя Санкт-Петербурга. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку и устанавливают личность человека, который фактически находился за рулем иномарки в момент нарушения правил дорожного движения.

Несмотря на созданную водителем BMW задержку, медицинская бригада смогла преодолеть препятствие. Пациента удалось своевременно доставить в больницу живым.