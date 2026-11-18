Президент Владимир Путин продемонстрировал главе Белого дома Дональду Трампу готовность к диалогу, показав ему большой палец при встрече, заявила «АиФ» эксперт по деловому этикету и протоколу Татьяна Баранова.

Эпизод произошел в среду перед началом саммита АТЭС в китайском городе Шэньчжэнь. Американский лидер спросил, как дела у российского коллеги. Тот ответил ему одобрительным жестом.

«Большой палец вверх в российской и западной культурах традиционно означает одобрение. В данном контексте он считывается как неформальный, легкий и позитивный ответ», — пояснила Баранова.

Протоколист отметила, что такие вежливые жесты говорят об отсутствии напряженности между собеседниками.

По ее словам, на подобных мероприятиях даже тон приветствия может нести скрытый смысл. Хотя этот обмен любезностями не следует рассматривать как подтверждение готовности к диалогу, очевидно, что явного напряжения или конфликта между Путиным и Трампом нет, добавила собеседница издания.