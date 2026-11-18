Запасы воды в артезианских скважинах в Курской области могут со временем истощиться из-за образовавшейся гидродинамической воронки, заявил в интервью газете «Курские известия» глава регионального управления Роспотребнадзора Олег Климушин.

По его словам, она появилась неподалеку от Курска. Речь идет о зоне понижения уровня грунтовых вод. При этом дефицита пока нет, однако местным жителяи и предпринимателям нужно быть более бережными с водными ресурсами.

«Все привыкли, что у нас нет разграничений на техническую и питьевую воду. Люди используют питьевую для хозяйственных и промышленных нужд и вообще льют, считая, что она дешевая и бесконечная», — объяснил Климушин.

По его словам, о сроках, когда запасов воды станет недостаточно, могут сказать только гидрогеологи.

В Курской области также идет добыча железной руды открытым способом. Карьер достигает глубины до 500 метров, тогда как артезианские воды находятся на уровне 100–200 метров под землей. Для предотвращения затопления мощные насосы непрерывно откачивают их, фактически «перекрывая» подземные водотоки, пояснил Климушин.