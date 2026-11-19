В подмосковных Люберцах у подъезда многоэтажного дома обнаружили тела 26-летней женщины и её двухлетнего ребёнка. Инцидент произошёл 18 ноября около 19:00 на улице Подмосковной в жилом комплексе «Островцы», сообщает Mash.

По предварительной информации, уроженка Саратовской области по имени Кристина вышла из своей квартиры, зашла в соседнюю многоэтажку и вместе с малышом упала с общего балкона. Спасти мать и ребёнка не удалось.

По данным Mash, девушка тяжело переживала послеродовую депрессию и неоднократно делилась переживаниями на своей странице в социальных сетях. В публикациях она жаловалась на постоянные боли в спине и сильное эмоциональное выгорание.

Кроме того, Кристина писала о финансовых трудностях: ей приходилось отрабатывать долг в ветеринарной клинике, чтобы оплатить операцию котёнку. В своих постах женщина отмечала, что родственники отказывались помогать ей деньгами.

Версия супруга и записка

Перед тем как уйти из дома, девушка оставила мужу записку. В тексте она написала, что считает себя плохой матерью и женой и не справляется с этой ролью.

Сам супруг в разговоре с Mash заявил, что обстановка в семье была спокойной, а конфликтов между ними не возникало. По его словам, жена находилась в декретном отпуске, нигде не работала и всё время посвящала ребёнку. Мужчина также подчеркнул, что с родителями и остальными родственниками Кристина поддерживала хорошие отношения. В момент трагедии он находился на работе и узнал о случившемся от посторонних людей.