Над Рязанской ВДНХ возвысилась пятнадцатиметровая ветроэлектростанция. О появлении нового объекта сообщили в канале «Рязанская ВДНХ | Резиденция локальных брендов».

Ветроэлектростанцию восстановили по историческим фотографиям. Работы выполнила строительная компания по заказу Центра развития креативных индустрий. Как отметили представители площадки, появления этой конструкции ждали целый год.

Новый ветряк выполняет не только декоративную, но и практическую функцию. Установка вырабатывает до 15 киловатт электроэнергии — этой мощности достаточно, чтобы полностью зарядить среднестатистический электромобиль менее чем за один световой день.

Шутливая просьба к гостям

В канале площадки призвали посетителей бережно относиться к новому объекту, сделав отсылку к роману о Дон Кихоте.

«Просим Дульсиней Тобосских сдерживать своих рыцарей от попыток сразиться с ветряком. Мы его и так целый год ждали», — написали представители Рязанской ВДНХ.