В Рязани осудили 42-летнего местного жителя, который повторно сел за руль нетрезвым и устроил аварию. Приговор по статье 264.1 УК РФ вынес Московский районный суд города.

Как установил суд, рязанец ранее уже попадался инспекторам за нетрезвое вождение — за это его привлекли к административной ответственности и лишили водительского удостоверения. Однако в апреле 2026 года мужчина снова нарушил закон и сел за руль кроссовера Renault Duster, который принадлежал его знакомой.

Во время поездки по городским улицам водитель не справился с управлением и попал в дорожно-транспортное происшествие. Прибывшие на место инспекторы ДПС проверили мужчину и подтвердили, что он находится в состоянии алкогольного опьянения.

С учетом позиции государственного обвинителя суд признал рязанца виновным. Ему назначили 300 часов обязательных работ и запретили управлять транспортом на два года.