Российские средства противовоздушной обороны в ночь на 19 ноября перехватили и уничтожили 53 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, дроны самолетного типа сбивали с 20:00 18 ноября до 08:00 19 ноября.

Беспилотники перехватили над Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской и Тульской областями, а также над Республикой Татарстан.

Информации о последствиях атаки на Рязанскую область в сообщении Минобороны нет.