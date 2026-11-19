За последние пять лет доля жителей Рязанской области и Центрального федерального округа с высшим образованием, которые работают строго по полученной в вузе специальности, увеличилась с 18% до 29%. Такие данные представили аналитики hh.ru по итогам исследования рынка труда в 2026 году.

При этом число тех, кто трудится в смежной с полученным образованием сфере, сократилось. В 2021 году таких респондентов насчитывалось 16%, теперь — 10%.

Ещё 27% опрошенных признались, что их нынешняя работа никак не связана с университетской специальностью. Собственный бизнес, индивидуальное предпринимательство или самозанятость указали 3% участников исследования.

В каких профессиях чаще работают по диплому

Наиболее заметные изменения за пять лет произошли в строительстве и IT. Доля специалистов, работающих по полученной в вузе специальности, в строительстве и недвижимости выросла с 27% до 39%, в информационных технологиях — с 20% до 32%.

Положительная динамика отмечена и в управлении персоналом и тренингах: показатель увеличился с 16% до 24%.

В некоторых отраслях ситуация изменилась в противоположную сторону. В юриспруденции доля работающих строго по специальности снизилась с 59% до 46%, в науке и образовании — с 35% до 30%, в медицине и фармацевтике — с 53% до 51%.

Несмотря на снижение, медицина и фармацевтика остаются лидерами по этому показателю. В первую пятёрку входят также юриспруденция (46%), сельское хозяйство (45%), добыча сырья (44%) и автомобильный бизнес (41%).

Строительство занимает шестое место с результатом 39%. Далее идут финансы и бухгалтерия (33%), IT (32%), наука и образование (30%), домашний и обслуживающий персонал (27%).

Как меняется ситуация в регионах ЦФО

Среди регионов Центральной России по доле жителей, работающих по полученной в вузе специальности, лидирует Калужская область — 33%.

На втором месте Москва с показателем 32%, на третьем Воронежская область — 30%. В Московской и Белгородской областях этот показатель составляет по 29%, в Ярославской — 28%, в Тульской — 22%, во Владимирской — 16%.

Самый заметный пятилетний прирост среди представленных регионов зафиксировали в Москве: доля выросла с 18% до 32%. В Воронежской области показатель увеличился с 23% до 30%.

Почему выпускники чаще работают по специальности

Отдельно аналитики hh.ru обратили внимание на молодых специалистов. Среди респондентов с высшим образованием в возрасте от 18 до 24 лет доля работающих строго по диплому за пять лет выросла с 10% до 33%.

Директор hh.ru по исследованиям Мария Игнатова связывает эту динамику с изменениями на рынке труда. По её словам, молодые выпускники стали чаще находить применение полученным в вузе знаниям непосредственно в своей профессии.

Ещё одним фактором мог стать высокий спрос на кадры в отдельных отраслях. В предыдущие годы работодатели активно привлекали специалистов в IT и строительство. Это могло побудить людей с профильным образованием, прежде работавших в других сферах, вернуться к своей специальности.

В IT дополнительную роль сыграли государственные программы развития профильного образования, подготовки и переобучения взрослых специалистов.

Как пояснила Мария Игнатова, снижение доли работающих по специальности в юриспруденции не обязательно говорит о падении востребованности юридического образования. Полученные знания и навыки выпускники могут применять и на должностях, которые непосредственно не связаны с юридической практикой.