Сервисы SuperJob и «Коммерсантъ Деньги» опросили 3000 россиян и выяснили: 54% мужчин и 55% женщин ждут оплаты счета от мужчины, а средний максимум расходов на ресторан у молодежи до 35 лет достиг 10 500 рублей.

Кто платит за первое свидание и во сколько обходится встреча

Большинство россиян по-прежнему считает, что счет на первом свидании должен закрывать мужчина. Такую позицию поддержали 54% опрошенных мужчин и 55% женщин, следует из совместного исследования SuperJob и «Коммерсантъ Деньги».

Молодые люди до 35 лет назвали средний максимум расходов на поход в кафе или ресторан — 10 500 рублей. При этом альтернативные сценарии оплаты выбирают меньшие группы респондентов:

Платить каждый сам за себя считают правильным 13% мужчин и 15% женщин.

Переложить счет на того, кто пригласил, готовы еще 11% мужчин и 15% женщин.

Разделить счет пополам предлагают 4% мужчин и 5% женщин.

Договориться об оплате заранее советуют по 3% участников опроса каждого пола.

За оплату со стороны женщины выступили 4% мужчин, отметив, что такой вариант ломает шаблоны и защищает от меркантильных ожиданий.

Варианты «по ситуации», «у кого есть деньги» или «кто хочет» выбрали 9% мужчин и 4% женщин.

Как на отношение к счету влияют возраст и пол

Молодые мужчины до 35 лет чаще старших респондентов уверены, что платить должен мужчина: среди них эта доля достигает 59% против 51–53% у более взрослых участников. С возрастом растет популярность принципа «каждый сам за себя» — с 9% среди молодежи до 15% среди опрошенных старше 45 лет.

Среди женщин во всех возрастных группах лидирует модель, при которой платит мужчина. Однако девушки до 35 лет чаще других считают, что счет должен закрывать инициатор встречи (20%), тогда как раздельный счет поддерживают лишь 7% из них. Среди россиянок старше 35 лет за оплату каждым за себя высказываются 19–20%.

Сколько уходит на сборы до встречи в ресторане

Реальные затраты на свидание начинаются задолго до заказа блюд. Молодые мужчины до 35 лет оценивают подготовку внешности — без учета цветов и ресторана — в среднем в 15 200 рублей. Молодые женщины тратят на сборы меньше: их средний бюджет составил 12 000 рублей.

У обоих полов главная статья расходов на образ — одежда: мужчины покупают рубашку, футболку, джемпер, брюки или джинсы, а женщины — новое платье или кофточку. Дополнительно мужчины обновляют стрижку или идут в барбершоп, берут парфюм, реже — обувь и аксессуары вроде часов или ремня.

У женщин перечень предвстречных трат шире и включает макияж, косметику, укладку, маникюр, педикюр, обувь, парфюм, украшения, уход за бровями и ресницами, белье и депиляцию. Лишь 11% мужчин и 7% женщин считают, что специально готовиться и тратиться ради свидания необязательно.

SuperJob и «Коммерсантъ Деньги» провели опрос с 30 октября по 10 ноября 2026 года среди 3000 экономически активных россиян старше 18 лет. Исследование охватило 526 населенных пунктов во всех федеральных округах страны.