Более половины жителей Рязанской области рассматривают возможность покупки электроники во время ноябрьских распродаж. Чаще всего покупателей интересуют смартфоны, ноутбуки и планшеты. Средний бюджет на приобретение техники составляет 27,6 тысячи рублей.

Такие результаты показал опрос Авито Товаров и Авито Рекламы, в котором приняли участие 10 тысяч жителей России.

Какие гаджеты выбирают рязанцы

Смартфоны оказались самой популярной категорией техники: их планируют приобрести 43% опрошенных. На втором месте ноутбуки с результатом 20%.

Планшеты и наушники или гарнитуры набрали по 17%. Телевизоры интересуют 16% участников исследования, умные колонки — 15%. Еще 12% рассматривают покупку умных часов или фитнес-браслетов.

Большинство собираются покупать технику для себя. Такой ответ дали 69% респондентов, заинтересованных в распродажах. Еще 20% хотят приобрести гаджеты для детей, 16% — для партнера или супруга, 14% — для родителей и других родственников. Подарки друзьям и коллегам рассматривают 9%.

Сколько готовы потратить на электронику

Один гаджет планируют купить 36% участников опроса, два устройства — 24%, три — 11%. Приобрести четыре и более девайсов рассчитывают 5%. Еще 12% пока не определились с количеством покупок.

Средний бюджет на технику со скидкой составляет 27 603 рубля. Самый распространенный диапазон расходов — от 10 до 20 тысяч рублей. Его выбрали 18% опрошенных.

По 15% респондентов готовы потратить от 20 до 30 тысяч, от 30 до 50 тысяч рублей или более 50 тысяч.

Где ищут скидки на гаджеты

Онлайн-реклама остается одним из основных способов узнать о выгодных предложениях. На нее обращают внимание 76% жителей региона, рассматривающих покупку электроники на распродажах.

Для 24% реклама входит в число главных источников информации о скидках. Еще 20% чаще пользуются другими каналами, но замечают рекламные предложения. При этом 32% обращают внимание на такую рекламу время от времени.

Чаще всего скидки на гаджеты рязанцы замечают на площадках электронной коммерции. Этот вариант выбрал 61% участников опроса, которые узнают о предложениях через онлайн-рекламу.

Сайты и приложения магазинов электроники назвали 30% респондентов. Социальные сети и поисковые системы получили по 26%, видеоплатформы — 20%.

Директор Авито Рекламы и стратегических партнерств Яков Пейсахзон пояснил, что во время распродаж покупатели активнее сравнивают цены и характеристики техники. По его словам, площадки электронной коммерции особенно интересны рекламодателям, поскольку пользователи приходят туда уже с намерением найти нужный товар.