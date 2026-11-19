Девять человек получили ранения в результате атаки ВСУ на Курск. Среди пострадавших 12-летний ребёнок, которого спасатели извлекли из-под завалов частного дома. Об уточнённых последствиях нападения 19 ноября сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

В центре города осколочные ранения получили пять человек: двое мужчин и три женщины. Ещё две женщины пострадали в частной медицинской клинике. Одна из пострадавших находилась в районе Льговского поворота. Всем раненым оказывают медицинскую помощь.

Взрывная волна и падение обломков повредили многоквартирный и частные жилые дома, здание Арбитражного суда, Центральную городскую библиотеку, Дом быта и Курский медицинский колледж.

Повреждения фасада и окон зафиксировали и в здании травмпункта. По словам губернатора, пациенты и посетители медицинского учреждения не пострадали.

После удара загорелись несколько автомобилей. Многие машины получили повреждения. Информация о последствиях атаки продолжает уточняться.

Жителям пообещали помощь и выплаты

Александр Хинштейн лично посетил места происшествий и пообщался с жителями. При необходимости людей из повреждённых домов разместят в пунктах временного размещения. Региональные власти обещают оказать помощь и выплатить компенсации.

После обследования зданий специалисты приступят к восстановлению. В первую очередь необходимо закрыть тепловой контур домов, чтобы защитить помещения от холода.

По вопросу ремонта Арбитражного суда губернатор связался с генеральным директором Судебного департамента при Верховном суде Геннадием Лопатиным. Средства на восстановление здания пообещали выделить оперативно.

Школьников переведут на дистанционное обучение

После атаки образовательным организациям рекомендовали соблюдать меры безопасности, предусмотренные при объявлении ракетной опасности.

Если в учебном заведении есть вторая смена, занятия рекомендовано организовать дистанционно.

Хинштейн поблагодарил жителей за спокойствие и терпение, заявив, что власти окажут необходимую поддержку всем пострадавшим.

Фото в материале из официального канала губернатора Курской области. Публикации из такого источника не противоречат запрету на размещение информации о последствиях атак ВСУ.