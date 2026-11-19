Прокуратура Рязани через суд добилась возврата денег пожилой женщине, ставшей жертвой телефонных мошенников. Курьер, которому пенсионерка передала свои сбережения, должен выплатить ей 600 тысяч рублей, а также компенсировать моральный вред.

Как установил Московский районный суд Рязани, злоумышленники убедили женщину, что для сохранения накоплений необходимо выполнить их инструкции. Пенсионерка поверила мошенникам и передала прибывшему к ней курьеру 600 тысяч рублей.

Прокурор обратился в суд с иском в интересах пострадавшей. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства и взыскал с курьера деньги в качестве неосновательного обогащения, а также компенсацию морального вреда.