В Перинатальном центре Рязани обновили открытые реанимационные системы в родильных залах и операционных. О новом оборудовании сообщили в региональном Минздраве.

Эти установки помогают врачам оказывать экстренную помощь младенцам сразу после рождения. В первую очередь они предназначены для недоношенных детей и новорождённых с низкой массой тела, которым требуется стабилизация состояния.

Конструкция системы позволяет разместить ребёнка под источником лучистого тепла и обеспечить свободный доступ к нему всем специалистам. Медики могут одновременно проводить необходимые манипуляции: поддерживать дыхание, выполнять интубацию, устанавливать катетеры и оказывать другую помощь.

Оборудование позволяет непрерывно следить за основными показателями состояния малыша. Врачи контролируют температуру тела, артериальное давление и пульс. Поддержание стабильного теплового режима особенно важно для новорождённых, поскольку их система терморегуляции ещё недостаточно развита.

Кроме реанимационных процедур, установки можно использовать для фототерапии. Этот метод применяют при лечении желтухи у новорождённых.