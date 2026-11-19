Президент США Дональд Трамп мог обратиться к Владимиру Путину с короткой личной репликой перед началом двусторонней встречи на саммите АТЭС. Содержание разговора могло касаться организации переговоров или бытовых вопросов, предположила политолог и политтехнолог Наталия Елисеева в беседе с «Абзацем».

Перед встречей лидеров заметили, как американский президент наклонился к российскому коллеге и что-то негромко произнёс ему на ухо. По мнению Елисеевой, подобные реплики вполне естественны для политиков, которые давно знакомы друг с другом.

Политолог пояснила, что публичное протокольное общение отличается от личного взаимодействия. Трамп мог, например, сообщить Путину, что встреча начнётся через несколько минут. Более содержательные вопросы лидеры могли оставить для обсуждения за закрытыми дверями.

Физиогномист оценил поведение Путина

Свою интерпретацию общения президентов предложил и физиогномист Олег Воеводин. В беседе с «Абзацем» он обратил внимание на поведение Дональда Трампа и Владимира Путина.

По оценке специалиста, американский президент демонстрировал готовность переходить от разговоров к конкретным решениям. Отношения лидеров Воеводин охарактеризовал скорее как деловое партнёрство, чем дружбу.

Он также проанализировал положение головы российского президента во время общения. Ровная постановка головы, по интерпретации физиогномиста, могла указывать на уверенность Путина и сосредоточенность на поставленных задачах.

При этом содержание короткой реплики Трампа и реакция российского лидера на неё публично не раскрывались.