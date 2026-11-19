Похороны 29-летнего комика Элдоса Алмазова, скончавшегося после борьбы с онкологическим заболеванием, состоятся в его родном селе Тельман Ошской области Киргизии. Об этом сообщает АиФ со ссылкой на родственников юмориста.

По словам двоюродной сестры комика Айданы, 19 ноября в 14:00 пройдет джаназа-намаз — мусульманская молитва перед погребением. После этого Элдоса Алмазова похоронят.

Юморист умер 18 ноября во время операции. Он боролся с раком кости и рассказывал о болезни и лечении в социальных сетях. Алмазов публиковал информацию о прохождении химиотерапии, операции по удалению опухоли и последующем восстановлении.

Элдос Алмазов родился 25 сентября 1997 года. Широкую известность он получил в 2021 году после участия в шестом сезоне телевизионного шоу «Открытый микрофон» на ТНТ. Комик выступал в команде Алексея Щербакова.

После проекта Алмазова стали приглашать в различные интернет-шоу.