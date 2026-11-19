Синоптики регионального ЦГМС поделились прогнозом погоды для Рязанской области на пятницу, 20 ноября. Ожидается, что день будет облачным, с возможными прояснениями во второй половине дня.

На протяжении суток в регионе будет преобладать пасмурная погода с осадками. Ночью пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Днем интенсивность дождей снизится, но местами они все же продолжатся.

В ночные часы температура будет колебаться от +1°С до +6°С. Днем воздух прогреется до +3°С…+8°С.

Скорость ветра составит 4–9 метров в секунду.