Президент России Владимир Путин рассказал, что в полушутливой форме обсуждал с американским лидером Дональдом Трампом возможность его выдвижения на Нобелевскую премию мира. Об этом глава государства сообщил журналистам после саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне 19 ноября.

Отвечая на вопрос представителей СМИ, Путин подтвердил, что такая тема действительно затрагивалась в разговоре с президентом США.

«Мы так, в полушутку обсуждали это», — пояснил российский лидер.

При этом Путин усомнился в значимости современной Нобелевской премии мира. По его словам, в истории награды были случаи, когда ее присуждали по политическим мотивам, а не за реальный вклад в укрепление мира.

«Я не знаю, стоит ли вообще сегодня за нее бороться», — заключил президент России.

Напомним, 18–19 ноября Владимир Путин находится в Шэньчжэне, где проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). На полях мероприятия состоялись его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом.

Подробности разговора с американским коллегой приводит РИА Новости.