Рязанская область удостоена одной из главных наград в сфере дорожного хозяйства — «Золотого катка». Торжественная церемония вручения прошла в Москве в рамках ХХ Международного форума-выставки «Транспорт России». Награду губернатору Павлу Малкову вручили заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин и министр транспорта Российской Федерации Дмитрий Ядров.

Престижная премия ежегодно присуждается субъектам Российской Федерации, продемонстрировавшим выдающиеся результаты в реализации дорожной части национального проекта «Инфраструктура для жизни». В 2026 году «Золотой каток» получили 10 регионов страны, среди которых оказалась и Рязанская область. Примечательно, что для нашего региона это уже третья подобная награда подряд — ранее команда области получала ее в 2024 и 2025 годах.

Вице-премьер Правительства РФ Марат Хуснуллин подчеркнул стратегическое значение дорожного строительства для развития государства. По его словам, совершенствование дорожной инфраструктуры является ключевым условием экономического прогресса и повышения благосостояния населения. В рамках нацпроекта до 2030 года планируется улучшить качество жизни в 2160 опорных населенных пунктах на 30%.

«Сегодня диплом и символический золотой каток за достижение наилучших показателей национального проекта «Инфраструктура для жизни» в части дорожной деятельности по итогам 2026 года получила Рязанская область. Хочу поблагодарить главу региона и руководство дорожных учреждений за их добросовестную работу и бесценный вклад в развитие российской дорожной отрасли. Необходимо удерживать темп, несмотря на любые трудности, чтобы дороги в нашей стране продолжали строиться и становиться безопаснее и комфортнее. Ведь по дорогам ездит каждый житель, и все, что мы делаем, касается каждого», — отметил Марат Хуснуллин.

Губернатор Павел Малков выразил признательность Правительству России и лично Марату Хуснуллину за поддержку региона и высокую оценку работы по реализации нацпроекта. По его словам, благодаря решениям Президента и федеральной поддержке в Рязанской области наблюдаются беспрецедентные темпы обновления дорог.

«Благодаря решениям Президента, национальному проекту и вашей поддержке, Марат Шакирзянович, в Рязанской области беспрецедентные темпы обновления дорог. Сейчас работаем над главным инфраструктурным проектом, который жизненно необходим региону и который реализуем благодаря федеральной поддержке и поручению Президента – строим мост через Оку, и думаю, даже с опережением введем его в эксплуатацию. Также занимаемся строительством Южного обхода Рязани – еще одного значимого проекта», — поделился планами глава региона.

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Рязанской области в текущем году ремонтируют более 20 дорожных объектов региональной сети общей протяженностью свыше 160 км. На сегодняшний день работы на 11 объектах полностью завершены, еще на шести ремонт планируется закончить до конца года.

Особое внимание уделяется въездным трассам в область, мостовым сооружениям и автодорогам, входящим в сеть школьных маршрутов. Продолжается строительство нового моста через Оку, рассчитанное до 2029 года. Готовность объекта на текущий момент составляет 43%.

Параллельно в регионе продолжается внедрение интеллектуальной транспортной системы. К ней уже подключены 389 видеокамер и 133 детектора транспорта. Все данные поступают в единый центр управления дорожным движением, где автоматически анализируются и помогают оперативно реагировать на любые дорожные ситуации.