В Ялте состоялась презентация выставки «Большая тройка 2.0» рязанского художника Алексея Орлова и его команды единомышленников. Экспозиция была приурочена к историческому событию — первой в истории встрече лидеров России, Китая и США в китайском городе Шэньчжэнь. Об этом художник рассказал в интервью информационному агентству 7инфо.

Особую символичность проекту придало выбранное место. Портреты современных лидеров — Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа — были размещены в непосредственной близости от памятника «большой тройке» Ялтинской конференции 1945 года, запечатлевшего Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля. Локация находилась недалеко от знаменитого Ливадийского дворца, где восемь десятилетий назад вершилась послевоенная история мира.

«Мы привезли туда полотна для фотосессии. Ходили люди, у них брали интервью, фотографировались. Такой выставочный перфоманс», — рассказывает Алексей Орлов.

Фотографии инсталляции быстро распространились по международным СМИ.

Напомним, что дебютная презентация проекта «Большая тройка 2.0», приуроченная к 80-летию Ялтинской конференции, состоялась в арт-пространстве «Лифт русского искусства». Экспозиция разместилась в помещении неработающего лифта на территории Ливадийского дворца, что добавило проекту дополнительной атмосферности.

Алексей Орлов с детских лет увлекался рисованием. Он окончил рязанскую художественную школу, а затем поступил в Рязанское художественное училище имени Г. К. Вагнера, где получил специальность дизайнера промышленной графики. После завершения обучения в 2005 году он прошел специализированные курсы аэрографии в Москве.

В родной Рязани Алексей занимался профессиональной росписью стен и автомобилей, участвовал в выставках автоклубов. С его творчеством также можно познакомиться в одном из местных конных клубов и в ресторане на улице Почтовой.

В Крыму рязанский художник активно работает вместе с коллегами над социальными проектами и выполняет заказы от местной администрации. Команда трудилась над оформлением набережной, создавала стрит-арты на улицах Ялты.

В реализации проекта «Большая тройка 2.0» приняли участие: