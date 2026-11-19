Футбольный клуб «Рязань» поздравил Александра и Марию Барковых с днём бракосочетания.

«Создание семьи — это главный и самый ценный союз в жизни. Желаем молодожёнам искренней и бесконечной любви, взаимопонимания, уюта и тепла в доме», — поздравили в клубе игрока и его жену.

Спортсмены выразили надежду, что совместный путь молодожёнов будет наполнен радостными моментами, улыбками и крепкой поддержкой друг друга в любых жизненных ситуациях. От имени всего клуба новобрачным пожелали семейного благополучия и огромного счастья.