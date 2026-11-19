На территории Больницы скорой медицинской помощи (БСМП) состоялось открытие нового пункта питания. Кафе-столовая расположилась в здании пищеблока, находящемся в непосредственной близости от главного корпуса лечебного учреждения.

Новое заведение будет работать по будним дням, с понедельника по пятницу, с 09:00 до 17:00. Суббота и воскресенье объявлены выходными. Посещение кафе свободно и не имеет ограничений, поэтому воспользоваться услугами точки питания могут как сотрудники больницы, так и пациенты или их посетители.

Организаторы позаботились о сбалансированном и разнообразном рационе. В ежедневном меню представлены три вида салатов и два варианта первых блюд. На выбор гостям предлагается более десяти позиций горячего из мяса и рыбы. В качестве гарниров можно выбрать рис, гречку, макароны или картофельное пюре. Завершить трапезу можно традиционными напитками: компотом, каркаде или чаем с лимонником.

Особой деталью в работе кафе стали вечерние скидки. В последний час работы заведения цены на блюда будут снижены. Это удобное и практичное решение позволит сотрудникам дежурных бригад закупать еду для ночных смен по более выгодной стоимости.

В настоящее время на здании еще не установлена вывеска, ее монтаж запланирован на ближайшие дни. Пока посетители и сотрудники могут ознакомиться с дизайн-макетом будущего оформления нового кафе.