В Краснодаре произошел серьезный инцидент, связанный с безопасностью малолетнего ребенка. Двухлетний мальчик, одетый только в нижнее белье, самостоятельно покинул здание частного детского сада и оказался на улице в непосредственной близости от проезжей части. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел на Кружевной улице. Малыша, бродившего в одиночестве, заметили случайные прохожие. Один из мужчин взял ребенка на руки и вернул его на территорию дошкольного учреждения.

По предварительным данным, беспрепятственный выход малыша стал возможен из-за внезапного отключения электроэнергии. В результате сбоя электронный замок на входной двери разблокировался, а сотрудники сада, по словам очевидцев, не обратили внимания на то, что ребенок покинул помещение. При этом свидетели утверждают, что персонал обнаружил пропажу воспитанника не самостоятельно, а только после того, как прохожий привел мальчика обратно.

Представители детского сада дают противоречивые комментарии о случившемся. Согласно одной из версий, сотрудники передали ребенка матери, и он выбежал на улицу в процессе переодевания. По другой версии, матери в здании в тот момент вообще не было.

Как отмечает РЕН ТВ, это уже второй подобный инцидент в данном учреждении. В октябре 2025 года из этого же детского сада уже уходил ребенок. Тогда малыш самостоятельно дошел до ближайшего магазина, а воспитатель заметила его отсутствие лишь спустя 15 минут.