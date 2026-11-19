Эра распространенного применения антибиотиков может подойти к концу в ближайшее десятилетие, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с «Общественной службой новостей».

По его словам, устойчивость бактерий к ним становится все более распространенной проблемой.

«Я давно это говорю: все закончено. У нас нет шансов на новые антибиотики. Они будут появляться, конечно, но это все. Это от силы лет десять», — пояснил Мясников.

Собеседник издания отметил, что десять процентов бактерий под названием клебсиелла, которые вызывает пневмонию, резистентны к этим препаратам. Также врач отметил, что существуют микробактерии туберкулеза, на которые изначально не действует ни один антибиотик.

Кроме того, эти лекарства не действуют на кишечную палочку, гонококк, вызывающий гонорею, и другие патогенные организмы. Мясников призвал врачей искать замену антибиотикам.