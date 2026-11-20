В Киеве после ракетной атаки получили повреждения три моста. На некоторых участках движение транспорта ограничили или полностью перекрыли. Об этом сообщает SHOT.

По информации канала, на Подольско-Воскресенском мостовом переходе закрыли проезд с правого берега Днепра на левый. Повреждения обнаружили и на Дарницком мосту. По Южному мосту вновь пришлись ракетные удары.

Атаки на транспортную инфраструктуру украинской столицы продолжаются более шести часов.

Какие средства применяются для ударов

По предварительным данным, российские военные используют ракеты Х-101, «Оникс» и «Искандер». В атаке участвуют и беспилотники типа «Герань».

Помимо мостов, под удар попали энергетические объекты. В некоторых районах Киева возникли перебои с электроснабжением.

Информация о масштабах повреждений инфраструктуры и последствиях атаки уточняется.