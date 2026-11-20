Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов выступит на международном турнире Pulya Fighting Alliance, который пройдет 19 декабря в Рязани. Его соперником станет бразилец Тьяго Кардосо. Об этом сообщили в Минспорта Рязанской области.

Соревнования примет Дворец спорта «Олимпийский». Для лиги Pulya Fighting Alliance это будет первый международный турнир в Рязани.

Харитонов, известный под прозвищем «Десантник», выступал в крупнейших организациях ММА, включая PRIDE, Bellator и Strikeforce. Его поединок с Кардосо пройдет по профессиональным правилам смешанных единоборств в тяжелом весе (свыше 120 кг). Бой рассчитан на три раунда по пять минут.

Последний раз Харитонов выходил в октагон 25 мая 2024 года. На турнире Grand Bellagio 1 в Грузии он нокаутировал бразильца Маркуса Винисиуса ударом коленом в первом раунде.

Кто еще выступит на турнире в Рязани

В главном карде заявлены еще три поединка.

Владимир Канунников по прозвищу «Бессмертный» встретится с представителем Казахстана Рамазаном Кадиевым, известным как «Горилла». Канунников имеет профессиональный рекорд 18-3, является чемпионом лиг Pro FC и Open FC. У Кадиева на счету 13 побед и шесть поражений. Он ранее завоевывал чемпионский титул Alash Pride FC.

В полусреднем весе (77 кг) сразятся мастер спорта по боксу Шодруз Давлатов из Таджикистана и московский боец Эдуард Кузьминов по прозвищу «Тэдди».

Еще один участник турнира из Рязани, Алексей Будрин, встретится с Дамиром Аминовым из Таджикистана. Будрин имеет звание мастера спорта по ММА. Аминов ранее претендовал на титул лиги «Наше Дело» и становился победителем гран-при JFC Pride. Их поединок пройдет в полулегком весе (66 кг).

Всего организаторы запланировали десять профессиональных боев. Полный состав участников турнира объявят позднее.

Возрастное ограничение: 18+.