В ноябре 2026 года аналитики hh.ru проанализировали 194 профессии в Рязанской области и составили список из 15 специальностей с устойчивым спросом, доступным входом и потенциалом роста дохода. Лидерами по зарплатам для опытных специалистов стали рабочие профессии — машинисты, монтажники и автослесари могут рассчитывать на 185–208 тысяч рублей в месяц.

При этом карьерные преимущества сильно зависят от сегмента: массовые специальности позволяют быстро выйти на работу без опыта, рабочие дают максимальную прибавку за стаж, а офисные обеспечивают стабильный рост при низкой конкуренции.

Как растут зарплаты в трёх сегментах рынка труда

Сравнение медианных зарплатных предложений по данным hh.ru показывает, что стартовый доход во всех категориях находится в диапазоне 62,5–77,5 тысячи рублей, но через 3–6 лет разрыв становится заметным.

Сегмент Без опыта Стаж 3–6 лет Стаж более 6 лет Главный плюс Массовые профессии 62,5 тыс. руб. 95,3 тыс. руб. 117,5 тыс. руб. Быстрый старт (до 92% вакансий без опыта) Квалифицированные рабочие 77,5 тыс. руб. 125,9 тыс. руб. более 150 тыс. руб. Максимальный потолок дохода (до 208 тыс. руб.) Офисные специалисты 70 тыс. руб. 137,8 тыс. руб. 168,6 тыс. руб. Устойчивый спрос и низкая конкуренция

Массовые профессии: где проще всего начать без опыта

Главное преимущество этого сегмента — минимальный порог входа, что подходит для первого трудоустройства, подработки или смены сферы деятельности. В отдельных специальностях доля вакансий для новичков превышает 80–90%:

Грузчики — 92% вакансий доступны без опыта.

— 92% вакансий доступны без опыта. Продавцы и кассиры — 87% предложений для новичков.

— 87% предложений для новичков. Уборщики — 81% вакансий без требований к стажу.

— 81% вакансий без требований к стажу. Разнорабочие — две трети вакансий открыты для кандидатов без опыта.

Хотя в среднем по сегменту стаж даёт умеренную прибавку, внутри категории есть исключения. Например, медианная зарплата разнорабочих вырастает со 104 тысяч рублей на старте до 180 тысяч рублей при опыте от 3 до 6 лет.

Квалифицированные рабочие: кому платят до 208 тысяч рублей

«Синие воротнички» сохраняют самый устойчивый спрос на рынке труда. Войти в профессию с нуля здесь сложнее — без опыта доступны только 22,6% вакансий, зато профессиональная подготовка и стаж кратно увеличивают доход. В топ вошли монтажники, машинисты, маляры и отделочники, автослесари и механики.

Профессия Медиана без опыта Медиана при стаже 3–6 лет Машинисты 87 тыс. руб. 208 тыс. руб. Монтажники 98 тыс. руб. 195 тыс. руб. Автослесари 98 тыс. руб. 185 тыс. руб.

Офисные специалисты: стабильный спрос и низкая конкуренция

Среди «белых воротничков» аналитики выделили пять направлений: ветеринарный врач, торговый представитель, менеджер по продажам, эколог и инженер-электроник. Эти специальности сочетают стабильную востребованность у работодателей и двукратный рост дохода с опытом.

Ветеринарные врачи: за последний год спрос на них рос на 24% быстрее, чем на другие офисные профессии. Медианная зарплата увеличивается с 63 тысяч рублей без опыта до 126 тысяч рублей при стаже 3–6 лет.

за последний год спрос на них рос на 24% быстрее, чем на другие офисные профессии. Медианная зарплата увеличивается с 63 тысяч рублей без опыта до 126 тысяч рублей при стаже 3–6 лет. Инженеры-электронщики: доход растёт с 85 тысяч рублей на старте до 138 тысяч рублей при опыте 3–6 лет.

На что советуют обращать внимание аналитики

По словам экспертов, ориентироваться только на стартовую зарплату при выборе профессии сейчас рискованно — важнее оценивать динамику спроса и потолок дохода через несколько лет.