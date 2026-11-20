На заседании комитета по градостроительной деятельности и землепользованию Рязанской гордумы депутаты одобрили проект изменений в решение Рязанского городского Совета от 12 октября 2006 года № 688-III «О дополнительных мерах по сохранению объектов озеленения города Рязани».

Документ предусматривает включение «Маминого сквера» в пункт 228 приложения № 2, где перечислены скверы, парки, зеленые зоны и бульвары, на которые оформлены землеустроительные дела.

Кроме того, комитет поддержал изменения в Правила землепользования и застройки, связанные с уведомлением компании «Роскадастр» об обновлении сведений о границах отдельных территориальных зон в Едином государственном реестре недвижимости.

Депутаты рассмотрели и проект бюджета Рязани на 2027 год, а также плановый период 2028 и 2029 годов в части вопросов, относящихся к компетенции комитета.

Все рассмотренные инициативы вынесут на окончательное утверждение Рязанской городской Думы.