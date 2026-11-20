27 ноября в России состоится акция «Черная пятница». Однако астролог Ирина Шалева в беседе с изданием «Москва 24» предупредила, что этот период таит в себе серьезные финансовые риски для представителей девяти знаков зодиака. Эксперты советуют заранее продумать стратегию покупок, чтобы не сожалеть о потраченных средствах.

Наиболее уязвимыми во время распродаж окажутся Овны. Представители этого знака отличаются решительностью и склонностью к спонтанным решениям, что неизбежно ведет к финансовым ошибкам. Близнецам также стоит быть начеку: при попытке купить много вещей без заранее составленного списка они могут впасть в состояние паники, что гарантированно приведет к лишним тратам.

Тельцы рискуют увлечься созданием чрезмерных запасов продуктов или вещей. Астролог рекомендует им заранее рассчитать реальные потребности и обратить внимание на сроки годности товаров.

Раки и Весы в погоне за выгодой могут перестараться с покупкой подарков, приобретая вещи, которые окажутся бесполезными для адресата. Чтобы избежать этого, эксперты советуют заранее уточнить пожелания близких.

Скорпионы, которые обычно отличаются финансовой осторожностью, в этот период могут поддаться искушению и совершить покупку в кредит. Стрельцам астролог предрекает риск приобретения чрезмерно дорогой вещи, которая на самом деле не является необходимой.

Козероги могут стать жертвами собственной чрезмерной расчетливости. Пока они будут долго высчитывать размер скидки и искать самый выгодный вариант, нужный товар может закончиться или подорожать. Водолеи же рискуют потратить значительные суммы на развлечения или новые увлечения, которых у представителей этого знака обычно множество.

Меньше всего финансовым потерям в «Черную пятницу» подвержены Львы, Девы и Рыбы. Львы редко интересуются массовыми распродажами, а если и тратятся, то исключительно на статусные и дорогие вещи. Девы отличаются природной расчетливостью и фокусируются только на действительно необходимых товарах, иногда позволяя себе приобрести полезные гаджеты или инструменты для работы. Рыбы также спокойно переносят период скидок, так как шопоголизм им несвойственен, хотя итоговое решение всегда зависит от их настроения.