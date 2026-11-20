Александра Трусова завоевала вторую серебряную медаль подряд на этапах международной серии Гран-при. На соревнованиях в США российская фигуристка уступила японке Ами Накаи. При этом разница в оценках судей за произвольную программу оказалась весьма существенной: отдельные арбитры поставили Трусовой почти на 11,5 балла меньше среднего результата судейской бригады.

Подробный разбор судейства опубликовал портал «Чемпионат».

За что Трусова потеряла баллы

Основные потери в произвольной программе связаны с техническими отметками. Судьи зафиксировали у российской спортсменки три недокрута на четверть оборота (q). Такие отметки не уменьшают базовую стоимость прыжка, но влияют на надбавки за его исполнение.

В частности, вопросы возникли вокруг четверного лутца Трусовой. Несмотря на внешне качественное исполнение, фигуристка лишилась части положительных надбавок. Ещё два недокрута судьи обнаружили на тройных тулупах в каскадах.

Кроме того, на тройном флипе Александра получила отметку за неясное ребро. В отличие от предыдущего этапа в Китае, где аналогичный элемент принёс ей небольшую положительную надбавку, в США оценка оказалась отрицательной.

В результате Трусова получила за произвольную программу всего 5,63 балла надбавок. Для сравнения, у Ами Накаи этот показатель составил 16,48 балла, у Рино Мацуике — 10,37.

Какие судьи занизили оценки Трусовой

Особое внимание «Чемпионат» обратил на оценки американской судьи Кэтрин Спект. В короткой программе она поставила Трусовой в среднем на 3,24 балла меньше итоговой оценки бригады, а в произвольной разница достигла 11,45 балла.

В личном рейтинге Спект российская фигуристка оказалась только на четвёртом месте. При этом Ами Накаи получила от американского арбитра на 3,25 балла больше среднего результата судей, а Рино Мацуике — на 2,11 балла.

Высокие оценки Спект получила и Софья Самоделкина: её результат превысил средний показатель бригады на 9,14 балла.

После соревнований американская судья закрыла свои аккаунты в социальных сетях из-за большого количества негативных сообщений от болельщиков.

Претензии к оценкам Трусовой возникли и в отношении канадского арбитра Эндрю Боско. В короткой программе он поставил россиянке на 1,14 балла меньше среднего показателя, в произвольной — на 2,95.

При этом Боско особенно высоко оценил выступление другой японской фигуристки. Рино Мацуике получила от него на 7,06 балла больше среднего результата бригады.

Бельгийская судья Энни У тоже оказалась среди наиболее строгих арбитров по отношению к Трусовой. В произвольной программе её оценка оказалась на 8,5 балла ниже среднего показателя. Сопоставимо пострадала и Софья Самоделкина, получившая от бельгийки на 7,32 балла меньше среднего.

Кто поддержал российскую фигуристку

Были в судейской бригаде и арбитры, поставившие Трусовой оценки выше среднего.

Мексиканка Ариана Моронес Негрете оценила её произвольную программу на четыре балла щедрее среднего результата. В короткой программе ситуация была аналогичной.

Представительница Казахстана Надежда Парецкая добавила Трусовой семь баллов относительно среднего показателя за произвольную программу. В короткой разница составила минус 0,77 балла.

Судьи из Франции, Мексики, Южной Кореи и Израиля поставили Александру на второе место по итогам произвольной программы. В их личных рейтингах она опередила Рино Мацуике.

Однако при подсчёте итогового результата самую высокую и самую низкую оценки исключили. По оставшимся баллам японская фигуристка заняла вторую строчку, а четверной лутц Трусовой не помог изменить распределение мест.

Трусова близка к финалу Гран-при

Две серебряные медали на этапах серии дают Александре хорошие шансы попасть в финал Гран-при. Официально состав участников пока не определён.

Среди вероятных соперниц россиянки могут оказаться сразу три сильные японские фигуристки: Ами Накаи, Монэ Тиба и Мао Симада.

С учётом разницы в судейских оценках на американском этапе выступление Трусовой в финале обещает стать серьёзным испытанием.