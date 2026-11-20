Руководитель лаборатории геохимии ландшафтов Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина Сергей Тобратов предупредил о кардинальном изменении погодных сценариев в Центральном регионе. По его словам, всего за полтора дня расчетные схемы обогатились новыми факторами, из-за чего прогноз на конец ноября и начало декабря теперь выглядит совершенно иначе, чем ранее. Атмосфера, как отмечает ученый, взяла курс на «закручивание гаек» и резкий переход к полноценному зимнему режиму, чего еще недавно не предвидели даже современные прогностические методы.

Эволюция через «заскоки»

Сергей Тобратов объяснил, что погодные процессы обычно развиваются через постепенное вытеснение старой нормы накапливающимися обновлениями. Сначала эти обновления воспринимаются как странные «заскоки», но со временем их частота и длительность растут, и они становятся новой нормой явочным порядком. Именно таким «заскоком» стал быстрый и холодный гренландский антициклон, который за несколько дней преодолел путь от арктических ледников до среднеазиатских пустынь и принес похолодание с сильным южным ветром в Центр России во вторник, 17 ноября.

Ученый отметил, что южный ветер, приносящий похолодание, — это уже чисто зимняя история. Вытеснение этого антициклона на восток европейским циклоническим вихрем обернулось в среду выпадением мокрого снега и временным установлением снежного покрова. На следующей неделе аналогичные процессы приведут к гораздо более масштабным последствиям.

Совокупность климатических факторов

Ключевую роль в резкой трансформации прогнозов играет сочетание нескольких мощных факторов, сошедшихся в коротком временном отрезке. Во-первых, вниз из стратосферы в тропосферу стекает импульс стратосферного потепления, начавшегося 12 ноября. Такие события приводят к возмущению зонального западного переноса воздушных масс и росту антициклонов над Гренландией. Именно гренландское блокирование является ведущей причиной зимних похолоданий на Русской равнине.

Во-вторых, продолжает развиваться мощное явление Эль-Ниньо в тропиках Тихого океана. Его энергия в начале зимы перераспределяется океаническими и атмосферными течениями к полюсам, формируя устойчивую циклоническую ложбину в районе Аляски. В противовес этой ложбине на востоке Северной Америки образуются очаги избытка массы воздуха, что дополнительно усиливает гренландский блокирующий антициклон и повышает вероятность морозного начала зимы в Центре России.

Историческая параллель с 1940-ми годами

Рязанский ученый провел интересную историческую параллель. Подобная конфигурация уже наблюдалась в начале 1940-х годов, когда произошло одно из самых мощных и продолжительных Эль-Ниньо за весь XX век. Как результат — аномально резкое наступление зимы два года подряд и знаменитый кризис зимнего снабжения вермахта под Москвой в 1941 году и под Сталинградом в 1942 году.

Прогноз по дням: от тепла к холоду

После аномально теплой пятницы, 20 ноября, когда Центр России находится в теплом секторе обширного балтийского циклона, в выходные начнется планомерное похолодание. В субботу, 21 ноября, при прохождении атмосферного фронта ожидаются дожди. Вслед за фронтом подойдет холодный сектор того же циклона, и в воскресенье температура приблизится к нулевой отметке, осадки станут фрагментарными. Околонулевые температуры — от 0 до +1°С днем и до -2°С ночью — сохранятся вплоть до четверга, 26 ноября, но именно на этом фоне произойдет важный погодный перелом.

Ключевой перелом 24 ноября: снегопады и ветер

Перелом ознаменуется вторжением в Центр России небольшого, но глубокого и подвижного черноморского циклонического вихря. Неделю назад этот циклон уже просматривался в моделях, но не казался активным. Предполагалось, что вслед за ним придут умеренные морозы из западносибирского антициклона, а основная ось арктической адвекции пройдет далеко от нас, вдоль Енисея. Однако новые факторы показали, что арктическая ось пройдет прямо через Центр России, а антициклон расположится не над Западной Сибирью, а над Скандинавией и Гренландией — это классическое гренландское блокирование.

Резкое изменение поля давления значительно активизирует черноморский волновой циклон и увеличит количество осадков, причем именно снега. Снегопады начнутся утром во вторник, 24 ноября, и с перерывами, вперемежку с мокрым снегом, продолжатся до четверга, 26 ноября. Сопровождать их будет сильный северо-восточный ветер, который к среде-четвергу сменится на северо-западный. Самый сильный ветер ожидается вечером во вторник, а также во второй половине дня в среду и четверг.

По предварительным оценкам, до конца недели в Рязанской области может выпасть от 10 до 20 сантиметров снега. Больше всего «повезет» соседней Липецкой области — там ожидается до 40 сантиметров снежного покрова. Таким образом, снегопады, которые в начале ноября в последний момент отвернули к Уралу, на этот раз, похоже, минуют Центр России.

Устойчивое похолодание в конце ноября

Начиная с четверга, 26 ноября, начнется устойчивое похолодание. Ночные температуры опустятся сначала до -4°С, а к 28 ноября достигнут -7°С. Дневные температуры составят -2…-4°С. Похолодание обеспечат совместными усилиями гренландский антициклон и циклонические вихри над Уралом и Сибирью, к которым присоединится сместившийся на восток черноморский снежный циклон. Все эти вихри будут расположены к Центру России своими холодными сторонами, что гарантирует минусовые температуры.

Позднее, 29–30 ноября, к региону попытается прорваться южный циклон с теплым средиземноморским воздухом. По устаревшим прогнозам, он мог принести дожди, которые «съели» бы выпавший снег и обеспечили плюсовые температуры в начале декабря. Однако по уточненным данным арктический холод окажется значительно сильнее, и до потепления дело не дойдет (разве что в Ростове и Волгограде). Зато очередная порция снега вместо ожидавшегося дождя выпасть вполне может.

Декабрьские морозы: до минус 20 градусов

Отбив атаку южного циклона в последних числах ноября, Арктика перейдет в контрнаступление. В начале декабря на фоне колебаний давления и смены холодных циклонов еще более холодными антициклонами похолодание усилится до вполне зимних температур. Разные методы прогноза пока дают существенно различные результаты: физико-статистические расчеты показывают уже до -20°С в ночь на 3 декабря, тогда как нейросетевые модели более осторожны — они прогнозируют не ниже -13°С и на 2 дня позже. Детали декабрьского похолодания еще будут уточняться.