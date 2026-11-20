Скончалась Наталья Зикратова, получившая широкую известность в интернете под прозвищем «Морская пехота». О факте смерти женщины, ставшей несколько лет назад героиней вирусного ролика, сообщили российские СМИ.

Наталья Зикратова попала в объективы камер пассажиров автобуса в Санкт-Петербурге. Пенсионерка, одетая в куртку камуфляжной расцветки и черный берет, представилась морской пехотой и начала командовать водителем и другими пассажирами. Ее фразы «Я сказала — стартуем!», «Посиди, дружок» и «Вдох-выдох! Упал, отжался!» мгновенно разлетелись по сети и превратились в популярные мемы. При этом в перерывах между командами женщина вежливо спрашивала у соседей, не дадут ли они ей денег на оплату проезда.

Школьники и прохожие продолжали снимать ее на камеры, а сама героиня мемов общалась с окружающими и иногда даже раздавала людям мелочь.

Длительное время о судьбе знаменитой пенсионерки не было никакой информации. Сейчас появились данные, что Наталья Зикратова скончалась в ноябре прошлого года в возрасте 72 лет. Также сообщается, что в последние годы жизни женщина, возможно, испытывала проблемы с психическим здоровьем.

Как сообщает URA.RU, соседка характеризовала Наталью как спокойную и уравновешенную женщину. По версии местных жителей, резкие изменения в ее поведении могли быть связаны с тяжелыми событиями в семье, в частности со смертью отца. Однако эти сведения не подтверждены независимыми источниками.

О личной жизни Натальи практически ничего не известно. Нет данных о том, была ли она замужем и есть ли у нее дети. Однако достоверно известно, что у женщины есть сестра, которая занималась организацией ее госпитализации в психиатрическую лечебницу.