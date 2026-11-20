Глава администрации Рязани Борис Ясинский сообщил о продолжении работ в рамках городского проекта «Чистое небо». На этот раз коммунальные службы занимаются участком на Первомайском проспекте со стороны торгового центра «Виктория Плаза».

Работы ведутся на участке от дома № 70/1 до дома № 78/93. Специалисты переносят воздушные провода и кабели с вертикальных опор, укладывая их в специальные трубы из полиэтилена высокой плотности диаметром 63 миллиметра. Такое техническое решение позволяет надежно защитить коммуникации от внешних воздействий и одновременно избавить городские улицы от визуального шума в виде свисающих кабелей.

Общая протяженность рабочего участка составляет около 400 метров. По словам главы администрации, подрядчик уже выполнил почти половину объема работ на данном отрезке. Завершить весь комплекс мероприятий планируется к началу февраля 2027 года.

Борис Ясинский напомнил, что в рамках проекта «Чистое небо» уже был проведен значительный объем работ по различным участкам города. В частности, были приведены в порядок территории от площади Театральной до Астраханского моста, а на противоположной стороне проспекта — до улицы Соборной.

Кабели также убрали с улицы Каширина, в районе площади Соборной, на площади Ленина со стороны улицы Краснорядской и на Первомайском проспекте с четной стороны — на участке от улицы Пожалостина до улицы Дзержинского.