Центральный банк Российской Федерации опубликовал проект указания, предполагающий существенное изменение тарифного коридора по обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО). Ключевым нововведением стало предложение фактически отказаться от жесткой минимальной границы базового тарифа, снизив ее до символического одного рубля.

Вслед за публикацией проекта в Российском союзе автостраховщиков (РСА) разъяснили, как это изменение отразится на конечной стоимости полиса для водителей. Эксперты подчеркнули, что установление нижней границы на уровне одного рубля не означает, что страховые компании начнут автоматически продавать полисы по минимальной цене.

«Изменение границ тарифного коридора не означает автоматического применения страховщиками минимального или максимального из установленных значений. Страховщик вправе выбрать любую величину в рамках коридора», — отметили в РСА для РИА Новости.

Кроме того, в союзе напомнили, что базовый тариф является лишь одним из компонентов формулы. Итоговая страховая премия напрямую зависит от множества индивидуальных коэффициентов, включая коэффициент возраста и водительского стажа (КВС), территориальный коэффициент (КТ) и другие параметры.

Одновременно с снижением минимума регулятор предложил увеличить и верхнюю планку тарифного коридора, причем для разных категорий транспорта по-разному:

на 20% — для легковых автомобилей граждан, мотоциклов, тракторов и спецтехники;

на 35% — для коммерческих легковых автомобилей, такси, грузовиков и автобусов (за исключением регулярных перевозок);

на 6,6% — для трамваев, троллейбусов и автобусов, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки.

Страховое сообщество в целом поддержало инициативу Центробанка, назвав ее правильным трендом на дальнейшую индивидуализацию тарифов. В РСА пояснили, что расширение коридора усилит конкуренцию между компаниями за благонадежных клиентов. Безаварийные водители с хорошей историей и минимальными рисками, которых на рынке подавляющее большинство, получат больше возможностей для оформления полиса по сниженной ставке.

С другой стороны, увеличение верхних границ позволит страховщикам адекватно оценивать риски и повышать тарифы для так называемых «аварийных» сегментов, где текущих ставок зачастую не хватает для покрытия реальных убытков от частых ДТП.